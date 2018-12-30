Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале заявил, что 30 российских детей, которые содержались в тюрьмах Ирака, возвращаются на родину спецрейсом, передает РБК.

«Несколько минут назад из международного аэропорта Багдада взлетел спецрейс и взял курс на Москву. На его борту тридцать детей, которые до сих пор содержались в Ираке в местах лишения свободы. Из них 24 ребенка из Дагестана, трое из Чечни, а также из Москвы и Пензы», – написано в сообщении.

С лета 2017 года в Россию вернулись более 90 женщин и детей из Сирии и Ирака. Операцией по возвращению занимается лично сенатор от Чечни Зияд Сабсаби. Сначала Сабсаби вывозил детей, но 1 сентября впервые в Россию вернулись и женщины. Но в декабре 2017 программу закрыли.

Тогда директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников на заседании НАК сообщил, что возвращение в Россию «бывших участников незаконных вооруженных формирований из стран Ближнего Востока» представляет для страны «реальную опасность».

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