Президент России Владимир Путин направил Роберту Кочаряну новогоднее поздравительное послание, пишет издание «Айсор.ам» со ссылкой на канцелярию экс-президента Армении. Поздравляя Кочаряна с наступающими праздниками, Путин пожелал ему доброго здоровья, стойкости и крепости духа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин отправил письмо с поздравлениями экс-лидеру Армении Роберту Кочаряну.

«Правда (поздравил), …(в письме было) поздравление с Новым годом и пожелание всего хорошего», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Роберт Кочарян в настоящее время находится под арестом.

Minval.az