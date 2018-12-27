Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в четверг в Москве провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении на своей странице в Facebook.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в четверг в Москве провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении на своей странице в Facebook.
Дата: 2018/12/27 15:15
Раздел: Бывший СССР
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