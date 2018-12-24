Москва отказывается выплачивать Минску компенсацию за проведение в России налогового маневра в нефтяной отрасли. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, которого цитирует пресс-служба главы государства.

«И мне лично, и правительство это не отрицало, было жестко обещано.»Мы [Россия] никогда не пойдем на ухудшение экономической ситуации в Беларуси и мы компенсируем потери от налогового маневра». Это были обещания. Мы понимали и готовы были вести переговоры», — заявил он.

«И потом вдруг все остановилось. Я хотел бы получить ответ на вопрос: почему остановились эти переговоры?» — отметил Лукашенко. По его подсчетам, потери Минска в ближайшие годы составят 10,5 миллиарда долларов.

Кроме того, Россия и Беларусь, вопреки прежним договоренностям, до сих пор не пришли к соглашению по цене на газ, указал белорусский президент.

«В середине этого года мы должны были начать и закончить к концу года вопросы по ценам на газ (мы в Питере договаривались с Владимиром Владимировичем), решить вопросы нефтяные в связи с налоговым маневром в Российской Федерации. Однако на все наши предложения Россия не пошла, и эти сроки фактически сорваны», — сказал Лукашенко.

По его словам, этот вопрос беларусская делегация собирается поднять на двусторонних переговорах с Москвой.

Minval.az