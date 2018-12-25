Дашнаки напуганы перспективой «турецкого вторжения»

Ситуация в Сирии продолжает оставаться в центре внимания экспертного сообщества. По информации CNN со ссылкой на источники в Пентагоне, указ о выводе американских войск из Сирии уже подписан. Документ регламентирует время и порядок вывода войск США. В самом Пентагоне уже сменилось руководство: из-за несогласия с решением Трампа о выводе войск подал в отставку министр обороны Джеймс Мэттис. Вслед за ним администрацию президента США покинул и спецпредставитель Трампа по вопросам борьбы с «Исламским государством» (запрещенная в России группировка) Бретт Макгурк. Причиной этого также стало несогласие с выводом американских военнослужащих из Сирии. Как объявил президент США Дональд Трамп, новым главой Министерства обороны США станет Патрик Шанахан, заместитель руководителя военного ведомства. До прихода в Пентагон он занимался бизнесом и был топ-менеджером Boeing.

Интригующее «закулисье» раскрыла и газета The Washington Post. По сведениям которой, перед тем как объявить о решении вывести американских военных из Сирии, президент США Дональд Трамп поговорил по телефону со своим турецким коллегой и союзником по НАТО Реджепом Тайипом Эрдоганом. По сведениям газеты, в ходе разговора Эрдоган спрашивал, зачем США держат свою группировку в Сирии и поддерживают курдов, которых сами США считают террористами, если группировка «Исламское государство» уже разгромлена. «Вооруженные силы Турции достаточно сильны и могут взять на себя разгром оставшихся боевиков. Почему около 2 тыс. американских солдат все еще должны быть там?» — цитирует Эрдогана газета. И тут, по словам источников WP, Трамп заявил: «Знаете что? Это ваше. Я ухожу». По сведениям газеты, в течение нескольких дней команда Трампа пыталась заставить его пересмотреть свое решение, но не получилось. В том числе, добавим от себя, потому, что иного способа «перезагрузить» отношения с Турцией в Белом доме не видели.

В свою очередь, в Анкаре пока еще не дали старт своей трансграничной операции в Сирии, но в том, что ее начало — вопрос времени, сомнений нет. Что вызвало понятную и ожидаемую панику среди курдских боевиков, которые весьма уютно чувствовали себя под защитой США, а теперь с минуты на минуту окажутся лицом к лицу с турецкой армией уже без американского прикрытия.

А теперь выясняется, что не на шутку взволнованы — и это еще мягко сказано — в Ереване. Во всяком случае, глава офиса «Ай дат» и ответственный по политическим вопросам партии «Дашнакцутюн» Киро Маноян на своей пресс-конференции заявил: «После вывода американских войск перед Турцией открывается возможность для вторжения в районы Сирии, которые находятся под контролем курдов, и где живет преимущественно армянское население». После чего продолжил: «Естественно, нас это беспокоит, потому что там есть армянское население. Второе – эта территория не так далеко расположена от наших границ, всего 300-350 километров», — добавив, что, таким образом, действия Турции могут иметь влияние на весь регион.

АРФ «Дашнакцутюн», конечно, не попала в парламент по результатам последних выборов, но нет сомнений: вопрос безопасности сирийских армян — тема для Армении весьма болезненная и чувствительная. Понятно, что турецкая военная операция никоим образом не угрожает мирному армянскому населению — разумеется, за вычетом тех же боевиков РКК из числа этнических армян. Но достаточно вспомнить, какую истерику закатили в армянских кругах по поводу мифической «резни мирного армянского населения в городе Кесаб», чтобы понять: для воплей о «новом геноциде» реальные факты совершенно необязательны. И да, еще одна деталь: в Армении с ее перманентной истерией в реальность этих страшилок тоже поверят без фактов.

Но тем не менее поводы для тревоги у Армении есть, и весьма серьезные. У Еревана давнее и налаженное сотрудничество с РКК (сообщения о том, что в этой стране находят убежище курдские боевики, появлялись в армянских СМИ еще несколько месяцев назад), и вряд ли стоит напоминать, что для РКК перспектива турецкой военной операции — это оживший ночной кошмар. Не говоря о том, что перспектива регионального усиления Турции и ее сближения с Вашингтоном не на шутку пугает и Ереван, и Москву.

И, наконец, есть еще одно обстоятельство — та самая армянская миссия в Сирии. Она, правда, только в планах, но существование подобных планов недавно подтвердил сам Никол Пашинян. Недели две назад, выступая в ООН, Никол Воваевич разглагольствовал: «Существование армянской общины Сирии находится под экзистенциальной угрозой из-за продолжающегося кризиса. Армения стремилась вносить вклад посредством оказания гуманитарной помощи. Мы готовы расширить гуманитарную миссию Армении, которая направлена на удовлетворение насущных нужд нашей общины в Сирии. Как страна, которая пережила ужасы геноцида, мы понимаем, насколько важно обеспечивать безопасность народа, и мы готовы сделать всё возможное для их защиты». Разговоры об отправке в Сирию специалистов по разминированию, врачей и т.д. идут в Армении уже давно. Но теперь, перед турецкой операцией, отправлять армянских «зинворов» в сирийскую мясорубку и ждать оттуда поток «груза 200» — слишком рискованно. Не говоря о том, что участие армянских военнослужащих в боевых действиях против турецкой армии, даже на территории Сирии, в Анкаре могут расценить как акт войны со всеми вытекающими. Сворачивать на полпути, когда дашнаки уже «вбросили тему» насчет армян в тех регионах, куда не сегодня, так завтра войдет турецкая армия, тоже не получится. Не говоря о том, что той же России тоже куда удобнее действовать против Турции в Сирии от имени Армении. Словом, ситуацию на «сирийском фронте» Пашинян, похоже, проигрывает при любом раскладе.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az