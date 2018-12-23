В ноябре он этот же человек обратился к прихожанам с просьбой оплатить ему курсы вождения стоимостью более 30 тысяч рублей.

Жители города Болотное Новосибирской области пожаловались на местного священника Андрея Крашенинникова, который требовал, чтобы прихожане подарили ему бытовую технику и автомобиль, а также оплатили курсы в автошколе, сообщает lenta.ru.

По словам одной из местных жительниц, священник приехал в Болотное в марте и сразу же попросил у прихожан 50 тысяч рублей, чтобы перевезти свою семью. При этом в соцсетях он хвастался подаренным ему новым IPhone XR стоимостью около 70 тысяч рублей.

После этого Крашенинников неоднократно размещал на своих страницах в соцсетях посты, в которых рассказывал о том, что ему необходимы газовая плита, холодильник, микроволновка, детская кроватка, велосипед, ноутбук и автомобиль. В ноябре он обратился к прихожанам с просьбой оплатить ему курсы вождения стоимостью более 30 тысяч рублей.

По словам прихожан, тем, кто выражал недовольство постоянными просьбами священника, батюшка цитировал строчки из Евангелия или грубил.

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