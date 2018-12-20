Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у побережья Камчатки. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

По его данным, очаг землетрясения находился на глубине 85 км.

Американский Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе цунами. Об этом говорится на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований. Отмечается, что цунами угрожает также российским Командорским островам.

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