Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у побережья Камчатки. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
По его данным, очаг землетрясения находился на глубине 85 км.
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у побережья Камчатки. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
По его данным, очаг землетрясения находился на глубине 85 км.
Дата: 2018/12/20 21:50
Раздел: Бывший СССР
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