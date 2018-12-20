С Арменией у России ровные отношения, это наш стратегический партнер. Об этом сказал президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, сообщает Minval.az со ссылкой на Sputnik.

Отвечая на вопрос: как «Россия будет восстанавливать отношения с Ереваном после выборов?, Путин сказал: «не считают, что отношения надо восстанавливать, ничего не рухнуло».

«Армения – наш стратегический союзник, член ОДКБ, ЕАЭС. Что нам восстанавливать? Нам нужно развивать то, что уже создано предыдущими поколениями руководителей. Армения – ближайший наш союзник в Закавказье. Так было исторически, так и есть, и надеюсь так и будет», — сказал он.

Российский президент отметил, что надо развивать отношения, которые строили годами, исходя при этом из возможностей и потребностей.

«Мы это в ближайшее время обсудим с господином Пашиняном, который на следующей неделе должен приехать с визитом», — добавил Путин.

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