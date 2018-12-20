Директор Государственного агентства гражданской авиации при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Ариф Мамедов не проводил официальных и неофициальных встреч с председателем Комитета гражданской авиации Армении Татевиком Ревазян.

Об этом сообщили в министерстве в ответ на запрос Report.

Напомним, что 5-6 декабря в Европейском и Североатлантическом региональном бюро Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в Париже состоялось совещание. А.Мамедов также участвовал в этом мероприятии. Армянская пресса сообщала о встрече азербайджанского представителя с армянским коллегой.

«Во время кофе-брейк Т.Ревазян подошла к азербайджанской делегации и представилась, сообщив, что недавно назначена на этот пост. Никаких официальных и неофициальных встреч между сторонами не проводилось», — говорится в заявлении.

не проводил официальных и неофициальных встреч с председателем Комитета гражданской авиации Армении Татевиком Ревазян.

Об этом сообщили в министерстве в ответ на запрос Report.

Напомним, что 5-6 декабря в Европейском и Североатлантическом региональном бюро Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в Париже состоялось совещание. А.Мамедов также участвовал в этом мероприятии. Армянская пресса сообщала о встрече азербайджанского представителя с армянским коллегой.

«Во время кофе-брейк Т.Ревазян подошла к азербайджанской делегации и представилась, сообщив, что недавно назначена на этот пост. Никаких официальных и неофициальных встреч между сторонами не проводилось», — говорится в заявлении.

Minval.az