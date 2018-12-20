Германия вновь призывает Россию вернуть культурные ценности, вывезенные с немецкой территории после Второй мировой войны. Об этом заявили в немецком посольстве в Москве, сославшись на бюро уполномоченного по вопросам культуры в правительстве ФРГ Монику Грюттерс, передает «Известия».

При этом в дипмиссии отметили, что Берлин, в свою очередь, готов продолжать переговоры по возвращению российского наследия, находящегося на территории Германии.

В свою очередь спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой заявил, что Москва не намерена обсуждать этот вопрос до нормализации политического диалога с Берлином. В ГМИИ им. А.С. Пушкина, где хранятся оспариваемые коллекции, пояснили, что немцы далеко не единственные, кто претендует на перемещенные предметы искусства.

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