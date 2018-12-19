В Индии леопард утащил маленького ребенка в лес и обезглавил его. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в штате Джамму и Кашмир на севере страны. Животное забежало на кухню одного из домов и унесло трехлетнего Васима Акрама (Wasim Akram). Его мать, на глазах которой это произошло, не смогла ничего сделать. Тело ребенка с отделенной головой было обнаружено в лесу через некоторое время.

Местные жители считают, что это не первая жертва хищника: за последние два месяца в том же районе леопард убил еще двух человек. Одной из жертв был восьмилетний ребенок. На отлов и убийство животного-людоеда выделили целый отряд. Один из ловцов утверждает, что он видел леопарда, но пока не смог его поймать.

В середине декабря сообщалось об убийстве леопардом монаха. Последний пошел в лес для медитации и стал жертвой хищника.

По официальным данным, в Индии живет от 12 тысяч до 14 тысяч леопардов. За 2017 год около 431 хищника были убиты, в основном браконьерами. Вырубка лесов приводит к тому, что леопарды выходят к людям и нападают на них. Официальных данных по числу жертв хищников нет, но, по подсчетам экспертов, за год гибнут сотни людей, передает Лента.ру.

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