Тбилисский апелляционный суд во вторник оставил в силе решение суда первой инстанции, отклонившего иск партии «Единое национальное движение» (ЕНД) об аннулировании итогов состоявшихся 28 ноября выборов президента республики. Об этом информирует «Интерфакс».

Партия ЕНД, возглавляемая экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, требовала аннулирования итогов голосования на основании якобы имевших место фактов подкупа и давления над избирателями.

На прошлой неделе Тбилисский апелляционный суд также оставил в силе решение суда первой инстанции, не установившего фактов подкупа избирателей в ходе предвыборной президентской кампании.

Как заявила журналистам во вторник одна из лидеров ЕНД Тинатин Бокучава, иск об аннулировании состоявшихся в Грузии президентских выборов будет подан в Страсбургский суд по правам человека.

«Мы надеемся, что Страсбургский суд примет справедливое решение и отменит итоги украденных властями у нас выборов», — сказала Т.Бокучава.

Minval.az