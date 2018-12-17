Бывший кандидат на пост президента Грузии от бывшей партии власти «Единое национальное движение» Григорл Вашадзе заявил о начале со вторника масштабных акций протеста сторонников оппозиции.

«Уже завтра мы начинаем широкомасштабные акции протеста по всей Грузии, которые не прекратятся ни на один день. Акции будут мирными, в рамках Конституции и законодательства», — сказал Г.Вашадзе на брифинге в понедельник. Его слова цитирует «Интерфакс».

«После украденных и сфальсифицированных выборов власть ограничила конституционные права граждан Грузии, включая свободу передвижения, свободу слова, свободу собраний», — сказал бывший кандидат от оппозиции, проигравший во втором туре президентских выборов Саломе Зурабишвили, которую поддерживала партия власти «Грузинская мечта».

Г.Вашадзе также выразил протест против действий сотрудников полиции, которые в минувшее воскресенье не пропустили автоколонну оппозиции на запланированную манифестацию в городе Телави, где проводилась церемония инаугурации нового президента Грузии С.Зурабишвили.

Minval.az