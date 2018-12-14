Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что на пост генсека ОДКБ, чтобы повысить статус данной организации, нужно назначать молодых и талантливых генералов, а не чиновников пенсионного возраста, сообщает Minval.az со ссылкой на Sputnik.

Лукашенко также рассказал, что «заварил кашу» с последним назначением нового генсека ОДКБ премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Не согласился назначить пенсионера (на должность генсека ОДКБ), а отдал молодого генерала», — сказал Лукашенко. При этом он подчеркнул, что данную организацию, чтобы повысить ее статус должны возглавлять «молодые талантливые генералы».

По словам Лукашенко, когда Пашинян позвонил ему по телефону, то он спросил – зачем «он арестовал Хачатурова по политическим мотивам».

«Я ему сказал, что я не поддерживаю, когда арестовывают по политическим мотивам», — сказал Лукашенко.

Раскрывая интригу того, что обсуждалось без прессы на саммите глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге, Лукашенко сообщил, что и российский президент, и президент Казахстана задавали Пашиняну один вопрос — почему он не позвонил и не посоветовался перед тем, как принимать важные решения.

«Ведь проблему создали не мы, а Пашинян», — сказал Лукашенко.

Президент считает, что «заварив кашу» с кандидатурой генсека ОДКБ, армянский премьер тем самым втянул глав государств в обсуждение внутриполитических вопросов Армении. Вместе с тем Лукашенко отметил, что извинился перед Пашиняном за «ту перепалку» по поводу генсека ОДКБ.

«Я не извинялся перед Путиным, я перед Николаем извинялся, что была перепалка по поводу председательства ОДКБ», — сказал Лукашенко.

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