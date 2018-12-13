Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с госсекретарем Совета безопасности Белоруссии Станиславом Засем в Астане выразил ему поддержку как кандидату на пост генерального секретаря ОДКБ, сообщила в четверг пресс-служба казахстанского лидера.

«В Санкт-Петербурге главы государств приняли решение поддержать Вашу кандидатуру, предложенную Александром Григорьевичем Лукашенко. Вы уже начали встречаться с руководителями стран-членов организации. Были уже в Бишкеке. Как известно, Кыргызская Республика сейчас председательствует в ОДКБ. Уверен, что Ваши встречи прошли хорошо», — сказал президент Казахстана.

Назарбаев считает, что Зась обладает всеми необходимыми навыками и знаниями для работы на этой должности. «Вы являетесь военным и имеете соответствующее образование. Работали в генеральном штабе, Совете безопасности Республики Беларусь. Вы знакомы с работой ОДКБ, участвовали в различных встречах и совещаниях. Мы будем поддерживать Вас», — цитирует пресс-служба слова Назарбаева.

Minval.az