Какое политическое продолжение получит криминальная сенсация в Гюмри?

Гюмри, второй по величине город в Армении, опять попал в горячие новости. Но не в связи с тридцатой годовщиной катастрофического землетрясения — эта печальная дата оказалась безнадежно задвинутой на второй план политической «горячкой» досрочных парламентских выборов. По поступившим сообщениям, правоохранительные органы Армении задержали военнослужащего 102-й российской военной базы в городе Гюмри, которого подозревают в убийстве местной жительницы, сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Армении. От подробностей в ведомстве воздержались. А начальник отдела по связям с общественностью аппарата Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян сообщила, что задержанный военный находится в статусе подозреваемого и именно «задержан, а не арестован».

Напомним: 2 декабря в больнице Гюмри скончалась 57-летняя местная жительница Джульетта Газарян. Она работала уборщицей, и в это утро ее избил неизвестный. Женщину доставили в больницу, но спасти не смогли. Было возбуждено уголовное дело по статье 112 Уголовного кодекса Армении («Преднамеренное причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее за собой смерть»).

Гюмри уже давно заслужил сомнительную славу «криминальной столицы» Армении. Но это был другой случай: уже на следующий день армянские СМИ сообщили, что к убийству женщины мог быть причастен российский военнослужащий с расположенной в городе военной базы РФ. Посольство России в Армении в ответ выступило с заявлением: «Обратили внимание на появившиеся в ряде армянских СМИ публикации о причастности служащего дислоцированной в г. Гюмри российской военной базы к убийству гражданки Армении. Вызывает недоумение подобный в высшей степени непрофессиональный подход к работе с информацией, когда, полностью игнорируя презумпцию невиновности, под „кричащими“ заголовками тиражируются непроверенные и неподтвержденные данные. Такое безответственное поведение, особенно в непростой предвыборный период, играет на руку тем силам, которые хотят вбить клин в стратегические и традиционно дружественные отношения между Арменией и Россией». И вот теперь выборы позади, а российский военнослужащий задержан вполне официально.

Ереванская «Лрагир» радостно констатирует: «Россия после этого должна привыкнуть к новым отношениям с Арменией». Как напоминает газета, «это не первый трагический случай, связанный с 102-й российской военной базой, дислоцированной в Гюмри. 12 января 2015 года военнослужащий базы Валерий Пермяков расстрелял 7 членов семьи Аветисянов. После каждого такого случая в Армении поднимается волна протеста против российской базы. Каждый раз она наталкивается на политическую стену, поскольку общественные дискуссии, специально или нет, сводятся к тому, нужно ли добиваться вывода базы». Как уверена газета, «такая политическая постановка вопроса душит более важный дискурс — как должны складываться правовые отношения Армении, предоставившей территорию под российскую базу, с Россией, которая кровно заинтересована в базе на границе Турции». По мнению «Лрагир», которое трудно назвать совсем уж беспочвенным, «до сих пор отношения складывались вертикально — правила диктовала Россия, которая сделала все, чтобы армяне воспринимали российскую базу как единственного гаранта безопасности Армении». Эта вертикаль распространялась и на правовые отношения, в том числе на расследование преступлений, совершенных в Армении россиянами — того же Пермякова судили на территории российской базы, армянских следователей и адвокатов к нему почти не допускали.

Теперь же российский военнослужащий арестован, и, по мнению «Лрагир», «Армении и России следует не сводить проблему базы к вопросы «быть или не быть», а перевести отношения из вертикальной в горизонтальную плоскость. Армения и Россия могли бы пересмотреть условия дислокации, и Ереван мог бы выдвинуть свои условия. В то же время, российской стороне следует привыкнуть к тому, что они просто арендуют базу, и не делают Армении одолжений».

Возможно, конечно, что «Лрагир» просто размечталась. Но задержание российского военнослужащего — это уже официальный факт. И повод, в том числе и на фоне комментариев «Лрагир», озвучить вопрос: что это? Кровная обида на Путина, который не поздравил Никола Воваевича с победой на выборах, после чего «народно-революционный премьер» решил отомстить и показать, кто в Армении хозяин? Или, наоборот, продуманная и логичная попытка «выпустить пар», основанная на понимании, что через четыре года после убийства членов семьи Аветисян следующий «спуск дела на тормозах» армянская общественность просто не переварит? Тем более что для такого ареста подозреваемый военнослужащий должен был как минимум выйти за территорию базы?

Но весь вопрос в том, что «информация к размышлению» не ограничивается одним только задержанием российского военнослужащего по обвинению в убийстве пожилой жительницы Гюмри.

Казалось бы, на следующее утро после выборов Никол Пашинян заявил журналистам, что Армения состоит в ОДКБ и вступать в НАТО не собирается. Но тут же отметил, что Ереван будет поддерживать отношения с Североатлантическим альянсом. «У нас есть отношения с НАТО, они связаны с миротворческими миссиями, в том числе в Косово, в Афганистане, и мы продолжим это сотрудничество. Но мы не стремимся в НАТО», — цитирует его EADaily. Затем последовало столь же уклончивое заявление: «Мы партнеры и с РФ, и с ЕС, и не находимся под чьим-то влиянием».

Но самое главное, за два дня до выборов, 7 декабря, в Армении был вновь арестован второй президент страны Роберт Кочарян — притом что еще после первого его ареста последовал недвусмысленный окрик из Москвы. Россия тогда устами главы МИД РФ Сергея Лаврова посоветовала Николу Воваевичу не трогать «бывших», чем весьма определенно обозначила свои симпатии и антипатии на армянском политическом поле.

Плюс ко всему отношения в том же ОДКБ у Никола Воваевича испорчены по самое никуда. Против Армении не только открыто играют Минск и Астана — Москва явно не спешит бросать своему «форпосту» этакий «спасательный круг» в виде проводки второго армянского кандидата на пост генсека организации.

И что же — Никол Пашинян после выборов почувствовал себя так уверенно, что действительно решил устроить танец с саблями перед носом «русского медведя»? И те, кто считает Пашиняна прозападным политиком, не так уж далеки от истины? Или же он просто пытается «расширить поле для маневра» на случай нового торга с РФ и оставить за собой максимально широкое поле для отступления? Или весь этот спектакль согласован с Москвой заранее, и в первопрестольной банально «сдали» Роберта Кочаряна, понимая, что шансы вернуть республиканцев к власти по крайней мере сегодня нулевые, а столь скомпрометированные фигуры только мешают в новой игре?

Здесь, конечно, огромное поле для разного рода предположений и догадок. Только вот при любом раскладе нелишне вспомнить, что Россия не просто арендует в Армении базу, а еще и предоставляет Армении льготные оружейные кредиты, оружие, причем довольно-таки серьезное, сверх этих кредитов, финансовую помощь на миллиард «зеленых» в год только за счет обнуления пошлин…При такой зависимости о других отношениях, кроме «вертикальных», не стоит и мечтать. О попытках «торговаться» с Россией, да еще с позиции силы, которой у Армении просто нет, тем более. Да и на Западе Никола Воваевича вряд ли ждут с распростертыми объятиями. Так что вряд ли за нынешним шоу в Ереване последует геополитический разворот. Россия вряд ли откажется от своего «форпоста». А Армении из-под российской зависимости банально некуда деваться. И хотя в Армении не исключены громкие шоу на политическую тему, финал их искушенному зрителю уже известен.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az