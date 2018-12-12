Специальная следственная служба Армении направила в суд общей юрисдикции административного района Нор Норк ходатайство об аресте бывшего вице-премьера, экс-секретаря Совета безопасности Армении Армена Геворкяна.

«Следователь Специальной следственной службы обратился с ходатайством о применении ареста в качестве меры пресечения», — сказала в беседе со Sputnik Армения пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Огаджанян.

Позже стало известно, что суд отложил заседание по делу до 13 декабря.

Специальная следственная служба Армении 3 августа возбудила уголовное дело по факту препятствования правосудию, прикрепив его к делу о трагических событиях 1 марта 2008 года. Фигурантом по делу проходит и бывший заместитель председателя правительства Армен Геворкян. Ему инкриминируют вмешательство в деятельность суда с целью воспрепятствовать работе правосудия. В марте 2008 года (во время трагических событий) Геворкян возглавлял администрацию президента Роберта Кочаряна.

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