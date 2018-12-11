Несколько десятков людей собрались у здания Генеральной прокуратуры Армении с требованием освободить второго президента Армении Роберта Кочаряна из-под стражи. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Ранее инициативная группа «Свобода президенту» распространила заявление о том, что 11 декабря объявляется днем начала пикетов и митингов в защиту Кочаряна.

Один из организаторов сегодняшней акции Армен Минасян, выступая перед митингующими, потребовал освободить экс-президента. Он заявил: «Власти насаждают атмосферу страха, люди боятся доносов и потому многие из них отказались прийти на митинг».

Minval.az