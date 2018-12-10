В январе-сентябре этого года Азербайджан инвестировал в грузинскую экономику 169,8 млн долларов, сообщается в отчете Национальной службы статистики Грузии.

Инвестиции в первом квартале составили 56,2 млн долларов, во втором — 80,5 млн долларов, в третьем — 33,1 млн долларов.

В третьем квартале доля Азербайджана в прямых инвестициях в Грузию составила 10,3%. Азербайджан стал третьим по объему инвестиций после Нидерландов (139,8 млн долларов) и Южной Кореи (38,8 млн долларов).

Инвестиции в экономику соседней страны сократились на 196,1 млн долларов или 53,5% в годовом сравнении.

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику соседней страны в третьем квартале текущего года, по предварительным расчетам, составил 322,6 млн долларов, что на 48,2% меньше аналогичного показателя за прошлый год. Основной причиной снижения стало завершение основных трубопроводных проектов, передача прав собственности в некоторых компаниях от нерезидентов резидентам и сокращение обязательств инвесторов-нерезидентов.

В первую пятерку сфер, на которые приходится наибольший объем иностранных инвестиций, входят производство, транспорт и связь, энергетика, недвижимость, отели и рестораны.

Minval.az