Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Госдумы России Константин Затулин прокомментировал внутриполитические процессы в Армении после «бархатной революции».

«Мы, в России, имеем полное право оценивать, в какой мере те или иные события отражаются на оборонном потенциале наших союзников по ОДКБ. Пашинян участвовал несколько раз во встречах с Владимиром Путиным, Россия никогда не отказывала армянским партнерам в консультациях. Однако я все больше убеждаюсь, что в данном случае между словами и делами есть серьезный зазор. Они говорят, что российско-армянские отношения никогда не были так хороши и при этом открывают расследование деятельности РЖД в Армении и заводят уголовное дело против «Газпрома»», — цитирует Затулина «Комсомольская Правда».

Депутат Госдумы также отметил, что Армения должна «трижды подумать», стоит ли серьезно рассматривать предложение помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о закупке американского оружия, учитывая союзнические отношения в ОДКБ и низкие цены на российское оружие.

Minval.az