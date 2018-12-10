

«Итоги выборов в Армении стали крайне неприятным фактом для самого и.о. премьер-министра Никола Пашиняна и его блока: барометр, долгое время показывавший высокий общественный накал в поддержку премьера, пошёл вниз».

Об этом Minval.az заявил известный российский эксперт, глава экспертного совета The Workshop of Eurasian Ideas Foundation Григорий Трофимчук, комментируя итоги внеочередных парламентских выборов в Армении, которые завершились победой блока «Мой шаг» Никола Пашиняна.

По мнению политолога, это показывает, что масса устала не только от возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном оппозиционной Республиканской партии (РПА), но уже и от самого Пашиняна.

«Причём ему не мешал никто, включая безвольных чиновников из РПА. Он успел впрыгнуть в последний вагон на этой волне, но такое положение вещей больше не гарантирует ему спокойной политической жизни.

При ставке на «улицу», которую изначально сделал Пашинян, явка на выборах имеет ключевое, принципиальное значение, во всех остальных случаях на неё можно не обращать никакого внимания. Поэтому при половинной явке даже подавляющее количество мандатов в Национальном собрании страны уже не выглядит убедительно.

Внутренняя структура парламента «имени Пашиняна» теперь может быть какой угодно, она уже не сможет изменить жизнь населения к лучшему, и даже вернуть его на тот уровень, который был при Серже Саргсяне. Как это часто бывает, миллионные «лайки» в интернете не трансформировались в реальную политическую силу.

После голосования уже ясно, что на реализацию беспорядков в апреле-мае текущего года в массовом количестве подвозили армян из-за рубежа. Поэтому при голосовании 9 декабря людей на месте и оказалось в два раза меньше, чем надо – их просто не завезли, возможно, не стали на это лишний раз тратиться.

Поэтому следует констатировать главное: у Никол Пашиняна нет никакого большинства поддержки в стране и среди населения, а есть лишь треть от необходимой базы. Это в корне меняет дело. Таким образом, в Армении нет никакой революции, а есть простая кража власти», — полагает эксперт.

По мнению нашего собеседника, соответственно, у Пашиняна «есть формальный, а не фактический уровень народной поддержки, что и проявит себя в полной мере, когда люди убедятся, что никакого улучшения жизни для них не предусмотрено, кроме общих, правильных лозунгов о демократии и бизнесе».

«Люди ушли с избирательных участков с пустыми руками, им там не выдали даже пресловутые демократические «удочки» для ловли «рыбы»», — отметил Трофимчук.

Политолог считает, что в Армении должны появиться новые политические силы, которые предъявят счёт Пашиняну, так как «на эффективность РПА и тому подобных отбитых карт уже рассчитывать сложно, а точнее, глупо»:

«Сам Пашинян при этом будет становиться всё более радикальным в своих заявлениях и действиях, так как понимает, что у него уже нет необходимой общественно-политической поддержки, — полагает Трофимчук. — Никакая «бархатная революция» 9 декабря не завершилась, всё только начинается. А всем ближайшим соседям Армении, как говорится, – приготовиться. Азербайджану следует в еще большей степени усилить свою бдительность, и оценку событий на карабахском направлении».

Minval.az