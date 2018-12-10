Вице-адмирал Игорь Костюков назначен начальником Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, сообщает «Интерфакс».

«Назначение состоялось в конце минувшей недели», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

До этого времени с момента кончины прежнего начальника ГРУ генерал-полковника Игоря Коробова Костюков временно исполнял должность начальника главка военной разведки. Коробов скончался 21 ноября.

Костюков находится под американскими санкциями. Костюков родился 21 февраля 1961 года в Амурской области. Получил военно-морское образование. Позднее окончил Военно-дипломатическую академию. В качестве одного из руководителей военной разведки принимал непосредственное участие в руководстве операцией в Сирии.

В 2017 году за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Костюкову было присвоено звание Героя России с вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда». Также награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета, Александра Невского, Мужества, «За военные заслуги», медалью «За отвагу».

Minval.az