Иркутский областной суд приговорил к пожизненному заключению бывшего милиционера из Ангарска Михаила Попкова, признав его виновным в 60 убийствах, сообщает ТАСС.

Решением суда Попков также лишен звания младшего лейтенанта милиции. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.

По словам представителя прокуратуры, Попков намерен обжаловать приговор в Верховном суде, поскольку лишение милицейского звания оставит его без пенсии.

Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», был задержан в 2012 году. В январе 2015 года он был приговорен к пожизненному заключению за 22 убийства, совершенные с 1994 по 2000 годы.

В марте 2017 года Попкову были предъявлены обвинения еще в 60 преступлениях, совершенных с 1992 по 2007 годы. По каждому из них он дал признательные показания. По результатам психолого-психиатрической экспертизы, Попков был признан вменяемым.

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