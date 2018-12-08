В Москве на 92-м году жизни умерла правозащитница и одна из основателей Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на журналиста Николая Сванидзе.

Информацию о ее кончине также подтвердили в Совете по правам человека при президенте России. «В последнее время ей было уже трудно справляться с болезнью», — приводятся в публикации слова главы СПЧ Михаила Федотова.

Он добавил, что Алексеева и в последние дни перед смертью не оставляла работу, раздавая поручения своей помощнице.

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