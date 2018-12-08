Москва настроена на развитие хороших отношений с Тбилиси при новом президенте страны, настроена на конструктивное сотрудничество, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы желаем Саломе Зурабишвили быть президентом всех грузин и делать то, что будет хорошо для всего народа», — цитирует его слова «Интерфакс».

Министр подчеркнул, что в Москве хотят «хороших отношений с Грузией и надеются, что недавние улучшения во взаимоотношениях двух стран (…), будут продолжены, как будут продолжены поиски конструктивного сотрудничества».

Minval.az