Большое количество кораблей России в Черном море угрожает не только Украине, но и некоторым странам НАТО, входящим в черноморский бассейн. Об этом говорится в статье президента Петра Порошенко для американской газеты The New York Times.

По его словам, последние события в Черном море, где россияне напали на украинские корабли, и усилением Россией своего военного присутствия там, говорят о том, что это может плохо повлиять на безопасность НАТО.

«В настоящее время Россия имеет угрожающее количество кораблей в Черном море, что означает, что это может угрожать членам НАТО – Румынии, Болгарии и Турции. И это может быть только началом», – написал Порошенко.

Кроме того, президент отметил значительное присутствие России в Балтийском море. Не раз неподалеку от территориальных вод балтийских стран замечались российские подлодки, а в небе – самолеты.

«Недавно российские бойцы были перехвачены не первый раз над балтийским регионом и не подали плана полетов. Кто может гарантировать, что это не репетиция патрулирования над пресловутым газопроводом «Северный поток-2″, который строится Россией через Балтийское море, чтобы бросить вызов Европе?», – подчеркнул глава государства.

Напомним, что в связи с новой российской агрессией вблизи Украины, Порошенко не раз призывал страны НАТО ввести в Черное и даже Азовское море свои корабли. Вот только в Альянсе не спешат этого делать, хотя и заявляют, что и так значительно увеличили свое присутствие в Черном море.

Minval.az