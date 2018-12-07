Недавно на одном из пропагандистких каналов России вышел сюжет, посвященный Евромайдану, в котором россияне нашли доказательства неправдивой информации о жизни в Украине. Об этом говорится в блоге Ильи Варламова.



«В связи с годовщиной Евромайдана на Первом канале вышел почти 10-минутный новостной сюжет. На 8:32 там появляется некий молодой человек, которого Первый канал называет участником Евромайдана Кириллом Чубенко, не поясняя, впрочем, где этот Кирилл живёт и чем занимается. На видео Кирилл трогательно тискает кота и рассказывает, что они с котом сейчас замерзают, и всё это из-за Евромайдана», — рассказывает блогер.

По его словам, он начал писать разоблачительный пост о том, до чего Украину довели свидомые, но тут на почту пришло письмо, в котором говорится, что якобы украинец в сюжете — это Виталий Юрченко из Минска.

«Понимаете, да? Со слов автора письма выходит, что федеральный телеканал выдаёт белоруса из Минска за украинца неизвестно из какого города. «Ну это уж слишком! – подумал я сначала. – Первый канал – и вдруг врёт? Да быть такого не может! Вы бы ещё сказали, что никакого распятого мальчика не было!» Но потом я немного остыл и решил покопаться в соцсетях. У Виталия Юрченко нашлось два профиля, в ВК и в Facebook. Есть ещё кое-что интересное. Страница Юрченко в ВК рассказывает нам, что до 2015 года он учился в БГУ на очном отделении. Вряд ли он мог постоянно проживать в Украине. Даже если он действительно принимал какое-то участие в событиях Евромайдана, он продолжил учиться и жить в Беларуси», — продолжает рассказ блогер.

Он показал кадры из видео Первого канала нескольким знакомым Юрченко из списка его друзей в ВК, не называя при этом имён. Они подтвердили, что пересекались с этим человеком именно в Минске, а про то, что он может быть как-то связан с Украиной, ничего не знают.

«Эти же люди есть и в списке его друзей в FB. Кстати, у автора вышеупомянутого письма нашлись общие друзья с Юрченко, и все они живут в Беларуси. Ещё один человек после моего вопроса сразу удалил Юрченко из друзей. Поскольку этот человек связан с белорусскими медиа, можно предположить, что он имел какое-то отношение к подготовке материала. Имя «Кирилл Чубенко» не назвал ни один мой собеседник. Я просмотрел соцсети и не обнаружил под этим именем и фамилией ни одного человека, который был бы похож на нашего героя. Сам Юрченко на момент публикации на связь не вышел, поэтому я не смог получить от него ни подтверждение, ни опровержение», — уточнил Варламов.

В сюжете прямо не говорится, что этот парень из Украины. О том, что он рассказывает про Украину говорит лишь титр.

Minval.az