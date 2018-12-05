Управделами главы и правительства Чечни разместило заявку на обслуживание рабочей резиденции Рамзана Кадырова в Грозном. Как следует из документа, на уборку резиденции власти Чечни готовы выделить 51,1 миллиона бюджетных средств, отмечает «Медуза».

В рамках контракта подрядчик должен будет обеспечить уборку внутри здания, а также уход за садом, вывоз мусора и мытье фасадов. Обслуживать резиденцию Кадырова должен персонал не моложе 18 лет и не старше 40 лет.

Резиденция Кадырова была построена в 2012 году. По данным«Новой газеты», ее строительство обошлось в 10 миллиардов рублей, а общая площадь составляет 64 тысячи квадратных метров.

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