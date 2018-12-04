Украинский эксперт по вопросам международных отношений Максим Яли в эфире пропагандистской программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» назвал ее ведущего Евгения Попова Афанасием.

В ответ на троллинг россиянин обиделся и выгнал эксперта из студии, где обсуждался вопрос агрессии РФ в Черном море.

«Я же специально для вас, Афанасий, повторяю! По пресс-релизу ФСБ.. (Как вы меня назвали? – Попов) Ну вы же меня Игорем назвали, так ведь? По некоторым данным я слышал, что вас кто-то называет Афанасием», – ответил Яли.

В студии начали возмущаться: «Вы что за хам-то вообще». А российский пропагандист в резкой форме попросил украинца покинуть эфир.

«Выйдите отсюда, уйдите из студии, а мы продолжим. Вы сейчас уйдете из студии. Идите отсюда», – сказал он.

Позже Попов написал в своем Instagram, что пару эфиров назад Яли приводил доказательства российской агрессии против Украины. На вопрос пропагандиста об источниках информации, он якобы ответил — «по некоторым данным специалистов».

«Я и сказал Максиму — «по некоторым данным, вас зовут Игорь», дабы продемонстрировать ничтожность аргументации популярного эксперта. Все было без хамств и оскорблений. Максим решил иначе, не смирился. Долго копил в себе обиду», — пожаловался Попов.

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