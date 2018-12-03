Модель и депутат VII созыва молодежного маслихата Астаны Динагул Тасова вышла на подиум в рамках модного столичного показа «Fashion Night Astana» в прозрачном платье, продемонстрировав публике формы своего тела, сообщает Minval.az со ссылкой на казахстанские СМИ.

Динагуль Тасова прошлась по подиуму в соблазнительном платье в горошек от модного дома Dana Dyusembayeva.

Наряд участницы был бы относительно приличным, если бы не отсутствие нижнего белья.

Фотографии с модного показа с выходом Динагуль опубликованы в различных пабликах в соцсетях.

Разместила их у себя в Instagram и сама Динагуль, но вскоре стыдливо прикрыла интимные места сердечками и руками. Тем не менее, пользователи соцсетей успели их заметить и разразились гневными комментариями.

Minval.az