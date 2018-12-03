Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян не исключил возможности перехода от парламентской к президентской форме правления в стране. Такое заявление он сделал в воскресенье в городе Сисиане на предвыборном митинге блока «Мой шаг».

«Если мы убедимся в необходимости замены парламентской формы правления президентской, то нас ничего не сковывает, и мы, с вашего согласия, это сделаем», — сказал Пашинян, обратившись к собравшимся.

И.о. руководителя армянского правительства также добавил, что есть некоторые пункты в конституции, которые «точно надо изменить».

«В нашей конституции подчеркнуто, что министром или депутатом может стать тот человек, который за последние четыре года являлся только гражданином Армении и постоянно проживал в республике. Если в случае с парламентариями такой подход оправдан, то в случае с министрами это не дает привлекать потенциал диаспоры», — пояснил он.

В Армении в 2015 году была проведена конституционная реформа — президентская форма правления была заменена на парламентскую.

Minval.az