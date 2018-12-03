По предложению президента России Владимира Путина, саммит стран-членов ОДКБ, который должен был состояться 6 декабря, перенесен. Об этом исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил журналистам.

Ранее сообщалось, что вопрос генерального секретаря ОДКБ окончательно будет решен 6 декабря в Санкт-Петербурге.

«Во время последней телефонной беседы президент России предложил не проводить саммит из-за сложившейся ситуации, после же в рабочем порядке обсудить решения. И я согласился, поскольку считаю, что правильно решать подобные вопросы в рабочем порядке», – цитирует его Sputnik.

По мнению и.о. премьер-министра, поскольку нет консенсуса по вопросу генсека ОДКБ, то не имеет смысла «повторять Астану», это неконструктивно.

Вместе с тем, Пашинян добавил, что есть договоренность продолжить рабочие обсуждения с целью поиска взаимоприемлемого решения.

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