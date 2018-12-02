Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в видеообращении к участникам митинга, проходящего в Тбилиси, рассказал, в каком случае может вернуться в страну.

Отмечается, что в грузинской столице проходит акция сторонников бывшей правящей партии «Единое национальное движение».

Саакашвили отметил, что не признаёт итоги прошедших в Грузии президентских выборов, в результате которых победу одержала Саломе Зурабишвили.

«Как только я понадоблюсь, как только вы меня позовёте, я вернусь в Грузию и вместе с вами буду бороться за достижение наших целей», — цитирует политика ТАСС.

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