Министерство обороны Армении намерено полностью поддерживать продолжение гуманитарных действий в Сирии, в том числе для помощи армянскому населению на территории САР, заявил и. о. министра обороны страны Давид Тоноян.

«Решения в оказании посильной со стороны Армении гуманитарной помощи Сирии, в первую очередь сирийскому народу, поддерживались тем, что мы имели очень серьёзную информацию о состоянии армянского населения… Армянское население в Сирии рассредоточено в различных регионах. Также в одном из крупных населённых пунктов в Сирии — Камышлы», — сказал он журналистам, передает RT.

Толоян отметил, что «постоянно идёт сокращение армянского населения, что вызывает тревогу».

«Наш народ лишается права проживать на территории, на которой мы живём тысячелетиями. Это очень горький опыт, и с точки зрения обеспечения безопасности и защиты наших интересов было принято решение об оказании гуманитарной помощи, которая в какой-то мере облегчила бы участь тех, кто ещё находится в затруднительной ситуации)», — заявил он.

И.о. министра подчеркнул, что это «ни в коей мере не означает, что армянская сторона полностью сосредотачивается на армянском населении».

«Мы помогаем всему сирийскому народу. Есть желание также оказать помощь армянскому населению, которое находится вне зоны ответственности правительства Сирии», — сказал Тоноян.

Minval.az