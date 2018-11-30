Российских военных привлекали к событиям в Керченском проливе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева.

«Благодаря эффективному взаимодействию Пограничной службы ФСБ России, Росморречфлота и сил Южного военного округа 25 ноября пресечены провокационные действия кораблей ВМС Украины, незаконно вторгшихся в территориальное море РФ», — уточнил он.

В воскресенье, 25 ноября, «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник в Крыму сообщал, что Россия подняла боевые самолеты из-за попытки украинских кораблей пройти Керченский пролив. Речь шла о штурмовиках Су-25 и вертолетах Ка-52.

Minval.az