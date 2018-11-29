Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал своих сторонников выйти в ближайшее воскресенье на акцию протеста против, по его словам, сфальсифицированных президентских выборов, собравшись на площади Свободы в Тбилиси. Об этом информирует «Интерфакс».

«Эти выборы поставили под знак вопроса существование грузинского государства. Мы никогда не признаем результаты сфальсифицированных выборов. Весь мир поставил под сомнение результаты президентских выборов в Грузии. Кто мы такие, чтобы после этого признать эти выборы», — заявил М.Саакашвили в четверг при включении из Амстердама с шестиметрового телемонитора.

«Мы будем требовать назначения досрочных парламентских выборов, с помощью которых мы сможем избавиться от сегодняшнего рабовладельческого строя в Грузии», — сказал М.Саакашвили, пламенную речь которого не выдерживали возможности компьютерной программы-мессенджера и его слова получались отрывистыми и непонятными, поэтому присутствующие в зале Госфилармонии в Тбилиси его сторонники перекрывали не всегда разборчивую речь лидера бурными аплодисментами и выкриками — «Миша, приезжай!».

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