Мосгорсуд в среду признал законным приговор криминальному авторитету Захарию Калашову (Шакро Молодому), осужденному почти на десять лет колонии строгого режима, передает РИА Новости из зала суда.

Во время оглашения Калашов демонстративно разгадывал кроссворд.

Никулинский суд Москвы в конце марта приговорил Калашова к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима, его ближайший соратник Андрей Кочуйков (Итальянец) отправлен в колонию на восемь лет и десять месяцев. Остальным 12 фигурантам назначены сроки от семи до девяти лет колонии.

Калашов, Кочуйков и ряд других представителей криминального мира и силовиков стали фигурантами одного из самых громких процессов о коррупции в России. Суть предъявленных обвинений, по ряду которых уже вынесены приговоры, в том, что высокопоставленные офицеры СК РФ за взятку согласились смягчить обвинения и выпустить из-под стражи Кочуйкова, арестованного после перестрелки у одного из московских ресторанов.

Minval.az