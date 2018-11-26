Что стоит за провокацией в Азовском море?

«Это уже война или еще нет?» — наверное, именно такой вопрос задают себе и просто зрители, и эксперты, наблюдая за развитием ситуации в Азовском море. Как поясняют украинские источники, в частности, официальный сайт посольства Украины в Азербайджане, 25 ноября корабли ВМС Украины — два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яну Капу» осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь Азовского моря.

Здесь нужно небольшое пояснение. Другого пути в Азовское море, кроме как через Керченский пролив, не существует. По международному праву, один берег этого пролива принадлежит России, другой — Украине. После оккупации и аннексии украинского Крыма Россия контролирует оба. Но и гражданские, и военные корабли Украины соблюдают установленные правила. Вот и на сей раз корабли ВМС Украины заранее известили российские порты Керчь и Кавказ, что намерены пройти Керченским проливом. Далее «Бердянск», связался с береговым постом российских пограничников (в РФ пограничная охрана по-прежнему является частью ФСБ). Информацию получили, но не ответили. Вместо этого диспетчер порта Керчь начал переговоры с российским военным кораблем «Суздалец» —о «выявлении кораблей ВМС Украины» (затем, уже в российских новостях, будут говорить о том, как такие-сякие украинские корабли «нарушили границу территориальных вод России»).

Затем, в нарушение и Конвенции ООН по морскому праву, и Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, в дело вступили российские пограничные катера типа «Соболь», ПСКР «Дон», катера типа «Мангуст», МПК «Суздалец». «Дон» таранил рейдовый буксир «Яну Капу». Дальше к угрожающим маневрам приступили уже два ударные вертолета ВС РФ Ка-52. Россия перекрыла движение по Керченскому проливу — в обе стороны. Тем не менее через пролив свободно прошли морской тральщик ЧФ РФ «Адмирал Захарин» и 2 катера типа «Раптор» ПС ФСБ РФ. Когда же украинские корабли начали движение, российские корабли и катера начали преследование и в ультимативной форме потребовали остановиться под угрозой применения оружия. На пограничный корабль «Дон» перебросили спецназ. А затем открыли огонь на поражение. В результате все три корабля получили повреждение, потеряли ход и были захвачены Россией. В Киеве уже высказали свою оценку — новый акт агрессии.

И хотя затем было объявлено об открытии пролива, отменять тревогу еще рано. Украинские моряки по-прежнему в российском плену. А президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение.

Москва, как того и следовало ожидать, обвиняет во всем украинскую сторону. Сначала статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин назвал конфликт в Керченском проливе провокацией Украины и изрек: «Понятны цели [провокации] — „встряхнуть“ Украину объявлением военного положения, мобилизовать антироссийские настроения Запада, ужесточить антироссийские санкции». После чего высказал версию: дескать, этот конфликт упростит проведение предвыборной кампании Петра Порошенко (президентские выборы в Украине пройдут 31 марта 2019 года). Затем в дело вступил уже его шеф, глава МИД РФ Сергей Лавров. И в стиле, приличествующем не дипломату высшего ранга, а ведущему низкопробного шоу вроде «60 минут» или «Время покажет», возопил: «Жестко призываем западных спонсоров Киева все-таки угомонить тех, кто пытается сейчас на военной истерии заработать политические очки в связи с предстоящими выборами или прочими событиями на Украине». То есть, по версии России, в Украине перед выборами «нагнетают русофобию» и «устраивают опасные провокации». И даже, возможно, рассчитывали, что в эту версию кое-кто поверит (особенно из числа зрителей РосТВ, по язвительному заявлению одного из безвестных пользователей Сети, «с киселевым вместо мозга»).

Только вот эта старательно выпестованная версия ну никак не налезает на реальность. Дело даже не в том, что в Украине уже не первую неделю с тревогой говорили о росте напряженности на Азовском море и о том, что РФ готовит здесь новый акт агрессии. Просто еще с весны РФ начала планомерно перебрасывать в Азовское море корабли других флотов, в том числе и из состава своей Каспийской флотилии. Напомним: еще в мае с Каспия сначала вверх по Волге, затем через Волго-Донской канал и вниз по Дону были переброшены три артиллерийских катера и два малых ракетных корабля «Град Свияжск» и «Великий Устюг». 13 ноября в Ростов-на-Дону перебросили пограничный сторожевой корабль «Керчь». 5 ноября у села Морской Чулек на Таманском берегу Азова начали строить военный аэродром. Усиливается и группировка в Черном море, причем в основном за счет кораблей, которые могут действовать и в мелководном Азовском и еще пройти под Керченским мостом. Еще 6 ноября в Новороссийск из Мурманска по рекам перебросили два сторожевика — «Кизляр» и «Сыктывкар», в оккупированный Севастополь — «Балаклава» и Посейдон, затем — «Безупречный».

И, наконец, еще одна новость, прямого отношения к драматичным событиям на Азовском море как бы не имеющая, но…

Несколько дней назад в Армении руководство «Южно-Кавказской железной дороги», «дочки» «Российских железных дорог», которой принадлежат железные дороги Армении, выступило с неожиданным заявлением: с 1 декабря прекращаются регулярные рейсы парома между портами Поти и Кавказ. Еще минувшим летом власти Грузии запретили транзит зерновых фур через КПП «Верхний Ларс» из России — и в саму Грузию, и в Армению. Никакой политики: эти фуры в разгар туристического сезона просто блокировали КПП, и в результате туристам приходилось стоять в невыносимо долгой очереди. В качестве альтернативы и был предложен паром. И вдруг ЮКЖД объявляет, что его регулярные рейсы прекращаются! Нет спроса. И все бы ничего, но порт Кавказ расположен как раз на берегу Керченского пролива — в Тамани. Выходит, о том, что в ближайшее время в этом проливе станет «горячо», знали даже российские железнодорожники в далеко не морской Армении.

Расчет у РФ тоже вполне понятный. Дело не только в том, что нынешние драматичные события больше всего ударят по украинским портам Бердянск и Мариуполь на Азовском море, которые после строительства Керченского моста и так оказались в весьма сложном положении. Просто не будем забывать: провоцировать внутриполитические потрясения путем территориальных захватов — это давняя и испытанная тактика Москвы. Которую она не раз применяла не только в отношении Украины. Да и дата, похоже, выбрана не случайно — накануне выборов, синхронно с пятой годовщиной Майдана и очередным днем памяти жертв Голодомора. Это, так сказать, программа-минимум: спровоцировать новые бои, территориальные потери, беженцев, затем — новые беспорядки в Киеве, на волне которых привести к власти лояльных себе политиков. Но есть еще программа-максимум: территориальные аппетиты Москвы не ограничиваются Крымом и Донбассом. Свои планы тут есть и в отношении Одессы, и Николаева, не говоря уже о том же Мариуполе.

Конечно, накопленной РФ на Черном море военной мощи вполне хватит, чтобы ударить по азовским городам, но вмешаться в ситуацию могут страны НАТО, включая Турцию. И накануне «главного раунда» проверить их реакцию не мешало бы.

И вполне возможно, что нынешние действия РФ на Азовском море как раз и представляют собой такую вот «разведку боем».

Только вот вряд ли ее результаты обрадовали Москву. «НАТО внимательно следит за развитием событий в Азовском море и Керченском проливе. Мы находимся в контакте с украинскими властями. Мы призываем к сдержанности и деэскалации, — написала в своем Twitter официальный представитель НАТО Оана Лунгеску. — Мы призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море согласно международному праву». Она подчеркнула, что НАТО полностью поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность, включая ее права на судоходство в собственных территориальных водах. США, по последним сообщениям, направили в Черное море свой разведывательный самолет. И это, без сомнения, только начало. Ожидаемой свободы рук у РФ нет — ни на Черном, ни на Азовском море. Так что выйти из создавшейся ситуации без потерь и даже «обнулить» результаты собственной провокации Москве вряд ли удастся. Так что вряд ли случайно господин Карасин еще по горячим следам проговорился насчет ужесточения санкций против РФ.

Конечно, о цене собственных провокаций Москве надо было бы подумать заранее. Но, похоже, в коридорах Кремля не всегда вовремя вспоминают не очень литературную поговорку: «Умная мысля приходит опосля».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az