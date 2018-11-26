Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение ввести в стране военное положение и попросил Верховную Раду провести в понедельник 26 ноября внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса. Об этом Порошенко заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Порошенко отметил, что Украина не собирается вести наступательные действия. По его словам, военное положение не будет означать немедленной мобилизации. При этом Порошенко попросил военнослужащих резерва первой очереди быть в готовности.

Президент Украины заверил, что в стране «не будет ограничения конституционных прав и свобод граждан».

25 ноября около Керческого пролива корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир «Яни Капу», который с малыми бронекатерами «Бердянск» и «Никополь» следовал из Одессы в Мариуполь. Группу ВМС Украины не пропустили в Азовское море.

Вечером российские корабли атаковали украинские, которые возвращались в Одессу. Ранены шестеро моряков, катера утратили ход. Вместе с буксиром их захватили и буксируют в РФ.

Командование ВМСУ заранее сообщало о рейде группы в Мариуполь. РФ утверждает, что уведомлений не было, и нападение объясняют «защитой госграницы».

Minval.az