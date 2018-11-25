Российские военные самолёты Су-25 патрулируют район Керченского пролива в связи с действиями ВМС Украины в регионе.
Об этом сообщает РИА Новости.
Российские военные самолёты Су-25 патрулируют район Керченского пролива в связи с действиями ВМС Украины в регионе.
Об этом сообщает РИА Новости.
Дата: 2018/11/25 21:34
Раздел: Бывший СССР
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