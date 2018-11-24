Англичане Сью и Ноэль Рэдфорды из Ланкашира стали родителями в двадцать первый раз: 43-летняя женщина-героиня родила дочку. Неудивительно, что официально сейчас семья Рэдфордов является самой большой в стране.

В прошлом году британка заявила, что хочет остановиться на двадцатом ребенке, но передумала. «Чем больше детей, тем больше радости», — говорит Сью. Ноэль признался, что тоже был очень счастлив, когда узнал, что в очередной раз станет отцом.

Многодетная мама не отрицает, что воспитывать два десятка детей — непростая задача. Так, она устает от бесконечной готовки, стирки и других бытовых моментов. «Зато они никогда не чувствуют одиночества», — отметила женщина, которую цитирует издание 7Дней.

Сью и Ноэль познакомились 36 лет назад. Впервые Сью забеременела, когда ей было 14 лет, а второго ребенка родила через три года. Отметим, родители Сью и Ноэля отказались от них при рождении.

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