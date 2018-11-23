Министерство экологии и природных ресурсов распространило официальную информацию по поводу охоты на бурого медведя.

Как отмечается в информации, ведется расследование по установлению личностей охотившихся на бурого медведя.

Согласно информации, в 4-м округе лесничества Басгал Исмаиллинского отделения Шахдагского национального парка прозвучали выстрелы. Егерь службы охраны округа увидел, как шесть человек проникли на территорию и охотились на занесенного в «Красную книгу» Азербайджанской Республики бурого медведя.

Исполняющий служебные обязанности егерь попытался остановить браконьеров, но, игнорируя его законные требования, они скрылись с территории. Однако егерь смог заснять видеокадры неизвестных лиц.

С целью обеспечения принятия мер в отношении правонарушителей и дачи правовой оценки составу преступления, в соответствии с законодательством собранные документы направлены в Исмаиллинское районное отделение полиции и снятые видеокадры были представлены в качестве вещественных доказательств.

В настоящее время ведется расследование по установлению личностей охотившихся на бурого медведя, занесенного в «Красную книгу».

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