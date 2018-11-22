В нескольких городах Армении, включая столицу, проходят митинги против правительства. Так, группа активистов устроила акцию протеста у здания правительства в Ереване с требованием принять закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних.

По убеждению активиста Армана Гукасяна, нечеткие заявления Пашиняна по ЛГБТ создают благодатную почву для представителей этого сообщества, позволяющую им проводить общественные акции и снимать видео с целующимися гомосексуалистами.

Участники акции протеста против гей-пропаганды, кроме бурного пикета с транспарантами, также передали в правительство письмо со своими требованиями. Они ожидают скорого ответа. А до этого намерены проводить акции, пока не достучатся до всех ответственных структур, пишет Sputnik Армения.

«Все мы знаем, что идет активная пропаганда, и она финансируется внешними силами. Их намерение — исказить национальные ценности и навредить государственности. Мы же, хотим услышать не размытые заявления, а четкую позицию государства», – отметил Гукасян, добавив, что такая же ситуация была и при предыдущих властей.

Кроме того, согласно сообщению «Аравот», протестуют и водители армянских грузовиков – они закрыли трассу Иран-Армения с требованием обеспечить равные условия для армянских и иранских перевозчиков.

«Армянские водители сообщили, что им разрешено ввозить ограниченное количество дизельного топлива из Ирана, тогда как дизельное топливо иранским перевозчикам продается дешевле и без ограничений.

В частности, водители потребовали, чтобы иранские водители въезжали в Армению с ограниченным количеством дизельного топлива и заправляли автомобили на армянских заправках, как это делают армянские водители»,- пишет издание.

А вчера десятки молодых людей, участвовавших в апрельской войне 2016 года, устроили акцию протеста перед зданием правительства Армении в центре Еревана. В знак протеста они пытались заблокировать одну из улиц, прилегающих к площади Республики, но полицейские не позволили демонстрантам добиться цели.

«Когда господин премьер-министр перекрывал улицы, люди приходили поддержать его со всех регионов, а сейчас мы требуем, чтобы он поддержал нас и решил наш вопрос», — сказал участник апрельской воины Тигран в ответ на призывы полицейских не блокировать улицу. В конце концов улица осталась открытой.

Участники акции протеста требуют добавить в их военные билеты пометки об участии в Апрельской войне, а также обеспечить необходимую медицинскую помощь на льготных условиях и снизить плату за обучение.

«Один из наших друзей был ранен, осколок до сих пор не извлекли, государство не предприняло никаких шагов, снизило размер получаемой им пенсии», — сказал участник четырехдневной войны Манук Манукян.

Он напомнил, что ранее их приняли представители правительства, Минобороны Армении, обещали решить озвученные проблемы, но до сих пор ничего не сделано.

«Мы хотим встретиться с премьер-министром, представить ему все наши проблемы», — сказал Манук и добавил, что в акции протеста участвуют десятки молодых людей, но тысячи других сталкиваются с теми же вопросами.

«Конечно, не все несли боевую службу, не все пострадали, но если смотреть с той точки зрения, что они были на передовой, стояли на защите боевых позиций, то в этом смысле все участники», — сказал Манук Манукян.

Участники акции протеста прошлись по центральным улицам Еревана, проскандировав свои требования и ожидания от и.о. премьер-министра.

Minval.az