Руководитель главного управления российского Генштаба (бывшее ГРУ) Игорь Коробов скончался в возрасте 62 лет. Он возглавил военную разведку в 2016 году после смерти прошлого руководителя — Игоря Сергуна.

О смерти Коробова сообщили в минобороны РФ. В сообщении говорится, что Коробов умер «после тяжелой и продолжительной болезни».

«Светлая память о прекрасном человеке, верном сыне России, патриоте Отечества генерал-полковнике Коробове Игоре Валентиновиче навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем соболезнование родным и близким покойного», — заявили в ведомстве.

В минобороны подчеркнули, что деятельность генерал-полковника Коробова в качестве руководителя российской военной разведки отмечена государственными наградами и высшей степенью отличия — званием героя России.

Глава российской военной разведки Игорь Коробов — выходец из военно-воздушных сил. Он окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище в 1973 году. В структуре ГРУ он оказался еще в 1980-е и возглавил управление в феврале 2016 года.

Minval.az