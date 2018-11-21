Установлена личность мужчины, останки которого обнаружили во вторник на взлетной полосе аэропорта «Шереметьево» в Москве, им оказался гражданин Армении. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным источника, мужчину депортировали из Испании в Армению. Во время пересадки в Москве он сбежал с самолета.

«Он прилетел в «Шереметьево» из Мадрида в 18:00 мск, в Москве была пересадка: он должен был лететь в Ереван, но сбежал с рейса и оказался на взлетной полосе», — пишет Mash.

Также сообщается, что на борту самолета по дороге в Москву мужчина вел себя неадекватно: устроил дебош и ударил борт-проводника.

Тело 25-летнего мужчины, который получил смертельную травму от удара об стойку шасси, обнаружили после вылета в Афины пассажирского Boeing, экипаж которого сообщил о столкновении с животным. Позже выяснилось, что погибший был гражданином Армении.

Minval.az