Исполняющий обязанности премьер-министра АрменииНикол Пашинян прокомментировал реакцию официального Минска на его недавнее заявление.

Пашинян сказал, что международные партнеры Армениидолжны зафиксировать – отношений в прежней логике не будет, и Армения не будет подстраиваться и приспосабливаться.

«Такое ощущение, будто многие по инерции относятся к нам, как к маленькой стране, маленькому народу. Но я хочу сказать, что мы этого не стерпим. Мы – народ с тысячелетней историей», — цитирует его ереванский Sputnik.

По его словам, с Арменией должны считаться все, и Пашинян обещает, что впредь все будут считаться.

Пашинян заявил 16 ноября, что собирается потребовать объяснений у президентов Беларуси и Казахстана — Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева — относительно их заявлений по генсеку ОДКБ. Лукашенко ранее раскрыл азербайджанскому послу Латифу Гандилову детали закрытого обсуждения в Астане, а Назарбаев по итогам саммита ОДКБ сказал, что пост генсека должен отойти представителю Беларуси. Пашинян сказал, что действия двух президентов противоречили их договоренностям.

На эти высказывания Минск ответил устами представителя МИД Анатолия Глаза. Последний сказал, в частности, что «правила так называемой уличной демократии неприемлемы в большой политике», упрекнув Пашиняна в том, что тот «возомнил себя международным прокурором».

Minval.az