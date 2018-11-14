Если организаторы экономического форума в Давосе не пересмотрят свое решение насчет приглашений российским бизнесменам, Москва не станет направлять на мероприятие госслужащих и представителей компаний с госучастием. Об этом заявил глава правительства Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Тогда туда никто не поедет», — добавил премьер.

Как ранее сообщила Financial Times, на форум в Давосе в этом году не пригласили главу ВТБ Андрея Костина, владельца «Реновы» Виктора Вексельберга и совладельца UC Rusal Олега Дерипаску из-за того, что США ввели против них санкции.

Близкий к Дерипаске источник РБК говорил, что бизнесмен в этом году не планировал ехать на форум. В пресс-службе ВТБ сообщили, что Костин изложит свою позицию в письме к участникам форума.

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