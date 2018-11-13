Следственный комитет России возобновил расследование убийства певца Игоря Талькова. Его убили в 1991 году, сообщает «Интерфакс».
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Следственный комитет России возобновил расследование убийства певца Игоря Талькова. Его убили в 1991 году, сообщает «Интерфакс».
Дата: 2018/11/13 17:52
Раздел: Бывший СССР
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