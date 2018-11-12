Помощник президента России Владислав Сурков поздравил лидеров самопровозглашенных «Донецкой» и «Луганской» народных «республик» Дениса Пушилина и Леонида Пасечника с победой на выборах. Об этом в комментарии ТАСС сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«В поздравлении, в частности, говорится, что высокая явка показала всему миру, что в Донбассе живет гордый и умный народ, который верит в свои силы, может за себя постоять и решительно не приемлет тупую политику официального Киева», — рассказал эксперт.

Чеснаков также передал уверенность Суркова в том, что избранные лидеры сделают все от них зависящее для повышения уровня жизни населения республик и выполнения Минских мирных договоренностей.

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