Сотрудники МВД России выявили новый скрытый вид преступности, который касается крупных торговцев. У них берут большие суммы наличными, обещая использовать их в нелегальных «обнальных» операциях, а потом переправить в нужное место. Затем коммерсантов банально обманывают. «Ниточки» от подобного «бизнеса» тянутся к «вору в законе» Вагифу Сулейманову (Вагиф), передает Росбалт.

Недавно ЦБ РФ объявил, что розничная теневая торговля стала основным источником средств для незаконных обнальных операций. По данным Банка России, ежемесячно через крупнейшие оптово-торговые центры проходит более 600 млрд рублей. Значительная часть этих средств выкупается «обнальщиками». Схема простая. Оптовым торговцам предлагают отдать крупные суммы наличными, обещая перевести их на указанные продавцом счета с небольшой прибавкой.

По словам источника в правоохранительных органах, в последнее время было зафиксировано появление большого количества групп лжеобнальщиков. Они берут у торговцев крупные суммы, порой достигающие десятков миллионов рублей, обещая использовать их в теневом банковском бизнесе, а затем перевести, куда нужно продавцу. Однако средства на указанные оптовиками счета просто не приходят. Учитывая, что все эти суммы имеют теневое происхождение, потерпевшие в правоохранительные органы не обращаются.

Преимущественно жертвами становятся выходцы из Азербайджана, которые пытаются выяснить отношения с обидчиками своими методами — с привлечением гангстеров. Уже было зафиксировано несколько подобных «разборок». Однако лжеобнальщики во время «стрелок», ссылаясь на то, что работают под «крышей» влиятельного «вора в законе» Вагифа Сулейманова, предлагают вопросы адресовать к нему. Большинство пострадавших предпочитают с Вагифом конфликт не затевать.

Изучая эти сведения, оперативники заподозрили, что «ниточки» от групп лжеобнальщиков действительно тянутся к Сулейманову. Правда, никто из пострадавших официальных заявлений не подал.

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